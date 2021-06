Polícia rastreia um perfil falso criado por Lázaro Barbosa em rede social

A polícia rastreia um perfil falso criado por Lázaro Barbosa, suspeito de assassinar uma família numa área rural de Ceilândia Norte, no Distrito Federal, e de balear pessoas e manter reféns no município de Cocalzinho de Goiás, em Goiás. Por meio de uma conta criada a partir de um celular roubado no distrito de Edilândia, Lázaro acompanhava notícias sobre a própria caçada. Ele está foragido há 19 dias.

A conta criada no Instagram não tinha publicações. O perfil atribuído a Lázaro segue vários veículos de comunicação e, nas últimas 24 horas, alcançou 2,8 mil seguidores. Vários outros perfis semelhantes, com variações do mesmo nome foram criados em seguida.

No início da tarde deste domingo, várias equipes da força-tarefa verificaram uma chácara em Edilândia, que teria sido invadida pelo fugitivo, mas não encontraram ninguém. A propriedade teve o portão arrebentado, o que motivou uma operação da Polícia Científica, que enviou viaturas e um helicóptero. Barreiras continuam montadas nas áreas rurais próximas e do distrito vizinho de Girassol para verificar quem passa.

Também na tarde deste domingo, foi entregue aos policiais a segunda Estação Rádio Base (ERB) cedida pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Usado na Copa do Mundo de 2014 e nos Jogos Olímpicos de 2016, o equipamento possibilita a conexão entre telefones celulares por meio de uma estação fixa, ajudando em buscas de grande extensão, onde a comunicação entre diferentes equipes é normalmente dificultada.

A primeira ERB havia sido cedida pela Polícia Militar na última terça-feira. O transporte das estações, que incluem torres de transmissão de 15 metros de altura, ficou a cargo do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.

(Com Agência Brasil)