Polícia prende um dos maiores traficantes de drogas sintéticas do Rio

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro prendeu nesta segunda-feira, 09, Pedro Vasconcellos do Amaral Sodré de Mello, apontado pelas investigações como um dos maiores traficantes de drogas sintéticas do estado fluminense. A ação foi feita em conjunto com a Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e com a Polícia Civil de Pernambuco para efetuar a prisão do acusado, que levava uma vida de luxo em Fernando de Noronha, ostentada nas redes sociais. No momento da detenção, foi encontrado um documento de identidade com a foto de Pedro e com o nome de outra pessoa. Após as formalidades de praxe, ele será encaminhado ao sistema prisional, aponta a assessoria da polícia.

As investigações começaram após apreensões de drogas no terminal de cargas do Aeroporto do Galeão, as quais ele seria o remetente. Em 2018, o homem já havia sido preso, por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, contra uma equipe da 41ª DP. A defesa de Pedro não foi localizada até o momento da publicação da reportagem.