Polícia prende suspeito que portava granada durante assalto em Copacabana

A Polícia Militar conteve, nesta sexta-feira, 19, uma tentativa de assalto a uma casa lotérica em Copacabana, na Zona Sul do Rio, que causou tumulto nas ruas do bairro. Houve confronto dos agentes contra os dois assaltantes. Um deles fugiu, enquanto o outro, que tinha em posse uma granada, foi atingido por disparos e preso. Uma mulher que transitava pelo local também foi ferida e levada ao hospital.

De acordo com o relato da corporação, policiais militares do 19ºBPM (Copacabana) foram informados do roubo, que acontecia na Rua Barata Ribeiro. Durante a tentativa de captura dos suspeitos, houve troca de tiros. Na tentativa de fuga dos criminosos, a polícia conseguiu prender um deles após novos disparos. Ele tinha marcas de perfuração por arma de fogo.

A mulher atingida durante a perseguição, por sua vez, foi socorrida e levada pelo SAMU ao Hospital Municipal Miguel Couto. O caso foi registrado na 12ªDP e será investigado pela Polícia Civil. Nas redes sociais, relatos dão conta de que um dos assaltantes chegou a entrar no estabelecimento e a render os funcionários, antes da chegada dos agentes e da troca de tiros.