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Brasil

Polícia prende sequestrador de adolescente que saltou de carro em movimento no Rio

Anderson Rodrigues Leite foi detido em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, dias após o crime

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 11h06 | Atualizado em 9 set 2026, 11h08
Um homem de camiseta azul e bermuda cinza é conduzido por um policial de camiseta preta e calça cinza, com a mão em seu ombro, em direção a um carro de polícia branco e preto. Ao fundo, um homem de cabelos grisalhos e jaqueta escura observa a cena. O ambiente é noturno, com iluminação artificial e vegetação ao redor
Anderson Rodrigues Leite foi detido em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, (PCERJ/Divulgação)
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A Polícia Civil prendeu na noite desta terça-feira, 8, o homem que sequestrou uma adolescente de 15 anos na semana passada. Anderson Rodrigues Leite foi detido em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. A ação foi realizada por agentes da 23ª DP (Méier), em conjunto com a 44ª DP (Inhaúma) e a Divisão Antissequestro (DAS).

Com o apoio do monitoramento da Central de Inteligência, Vigilância, Tecnologia em Apoio à Segurança Pública (Civitas), as equipes policiais também conseguiram localizar o veículo utilizado no crime em Irajá, na Zona Norte do Rio.

“Após o registro do caso, foi determinada prioridade máxima para a investigação. Desde então, policiais da 23ª DP, 44ª DP e da DAS realizaram uma série de diligências para identificar o autor e localizar o veículo utilizado na prática do crime”, afirmou a Polícia Civil.

“A prisão é resultado da atuação conjunta entre unidades distritais e especializada, aliando investigação, inteligência e tecnologia para identificar o responsável pelo crime e impedir que permanecesse impune”, acrescentou em nota.

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+ Adolescente pula de carro em movimento para fugir de sequestro no Rio; veja vídeo

A menina havia saído da escola e andava pela Rua Dona Romana, no Engenho de Dentro, quando foi abordada por um homem em um carro de vidro fumê por volta das 19h40 da última sexta-feira, 4. A jovem, que achou que estava sendo assaltada, se aproximou do veículo e entregou o celular. Foi então que o criminoso a puxou para dentro. Segundo a vítima, ele alegou estar armado.

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Pouco depois, em um momento de descuido do motorista, ela abriu a porta do carro em movimento e pulou. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que ela levanta e corre em direção a um condomínio (veja o vídeo abaixo). O criminoso fugiu levando seus pertences. A adolescente sofreu escoriações no joelho, mas está bem.

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