Polícia prende puxador de guerra de milícia que simulou operação com uniforme da Draco

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira, 22, um dos puxadores de guerra da narcomilícia de Paulo Roberto de Carvalho Martins, conhecido como “Jorjão” e “PL”, que atua na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Leonardo Torres Gomes, o Léo Piloto, foi identificado como um dos criminosos que usaram uniformes, fuzis e identificações da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) para simular uma operação em julho.

“O objetivo dos criminosos era conferir aparência de operação policial a uma movimentação criminosa relacionada à disputa por territórios”, afirmou a corporação em nota. “A partir da análise de imagens e de diligências de inteligência, os policiais identificaram o preso como um dos participantes da ação em menos de 48 horas. O trabalho investigativo prosseguiu até a localização e captura do homem nesta quinta-feira.”

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Gomes é apontado como um dos responsáveis por invasões armadas e confrontos relacionados a disputas territoriais na Zona Oeste. Com ele, os agentes apreenderam uma pistola de uso restrito e um veículo de luxo roubado com sinais identificadores adulterados. A origem do veículo e as circunstâncias relacionadas à posse do armamento ainda serão apuradas.

As diligências continuam para “identificar outros envolvidos nas ações armadas, esclarecer a dinâmica dos confrontos e responsabilizar os integrantes da organização criminosa”, informou a Polícia Civil. As investigações também tentam aprofundar apurações sobre confrontos diretos entre os milicianos e membros do Comando Vermelho (CV).