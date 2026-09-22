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Polícia prende namorado de universitária achada morta em condomínio de Fortaleza

João Munhoz Neto foi preso após ordem do TJ-CE, em procedimento que tramita sob segredo de Justiça; estudante de 22 anos morreu após queda de prédio na Aldeota

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 16h19
João Munhoz Neto, que foi preso, e Isabelle Caracristi, achada morta em condomínio de Fortaleza
João Munhoz Neto, que foi preso, e Isabelle Caracristi, achada morta em condomínio de Fortaleza (Redes sociais/Reprodução)
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Polícia prende namorado de universitária achada morta em condomínio de Fortaleza Priorizar nos meus resultados Google

A Polícia Civil do Ceará prendeu nesta terça-feira, 22, João Munhoz Neto, namorado de Isabelle Caracristi, de 22 anos, encontrada morta no pátio do condomínio onde morava com o companheiro e a família dele, no bairro Aldeota, em Fortaleza. A prisão foi determinada pelo Tribunal de Justiça do Ceará, a pedido da Polícia Civil, em procedimento que tramita sob segredo de Justiça.

Isabelle era estudante do segundo semestre de Direito. Ela foi encontrada morta na noite de 13 de setembro, após uma queda no condomínio. A perícia identificou lesões compatíveis com impacto contra o solo, mas a dinâmica da queda e as circunstâncias da morte ainda são investigadas.

A prisão de João ocorre após dias de buscas pelo namorado. Até então, a polícia não havia informado publicamente se ele era considerado suspeito nem o motivo das diligências para localizá-lo. Com a nova decisão judicial, ele foi detido no curso da investigação. O teor da ordem de prisão não foi divulgado em razão do segredo de Justiça.

Mensagens de Isabelle

Mulher jovem de cabelos longos e escuros, vestindo um vestido rosa claro justo, posando para uma selfie no espelho. Ela segura um celular com a mão direita, que está levemente levantada, e a mão esquerda está na cintura. Ao fundo, um ambiente interno com uma televisão preta e um sofá branco
Isabelle Caracristi, de 22 anos: ela morreu no endereço onde vivia com o namorado, em Fortaleza (Redes sociais/Reprodução)

A investigação também teve acesso a mensagens e áudios enviados por Isabelle a familiares. Segundo relatos da família, a estudante descrevia episódios de controle e ciúmes excessivos por parte do namorado. Em um dos registros, ela teria pedido que o conteúdo fosse preservado como prova e que João fosse responsabilizado caso algo lhe acontecesse.

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A mãe da jovem, a professora universitária Isorlanda Caracristi, passou a cobrar publicamente respostas sobre a morte da filha. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela afirmou que havia percebido comportamentos que considerava controladores na relação e questionou o fato de não ter sido avisada imediatamente sobre a morte.

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Isorlanda relatou que só soube do ocorrido no dia seguinte, quando foi pessoalmente ao condomínio depois de Isabelle deixar de responder às mensagens. Segundo a mãe, a síndica informou que o corpo da jovem já havia sido levado ao Instituto Médico-Legal. A família também afirmou que não recebeu contato do namorado ou de familiares dele após a morte.

Apartamento foi limpo após a morte

Outro elemento incorporado à apuração é a situação do apartamento onde Isabelle vivia com João e a família dele. O imóvel teria sido limpo e colocado à venda depois da morte da estudante.

Rafael Magalhães, irmão da jovem, afirmou em entrevista a uma emissora de rádio local que Isabelle teria descoberto uma gravidez recente dias antes da morte e que a família descobriu a gestação após ter acesso ao aparelho de celular da estudante.

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A polícia realizou diligências relacionadas à família de João. No domingo, 20, agentes localizaram a mãe dele, Sara Regina Alexandre Munhoz, na região metropolitana de Fortaleza e apreenderam aparelhos eletrônicos para perícia. O celular de Isabelle também foi periciado, e os investigadores analisam o conteúdo, além das imagens das câmeras de segurança do condomínio.

O que a investigação apura

Imagens de segurança e depoimentos estão sendo analisados para reconstruir os momentos que antecederam e sucederam a morte de Isabelle. Segundo informações divulgadas pela imprensa local, as câmeras registraram a estudante indo sozinha em direção ao 23º andar antes da queda e João retornando ao condomínio posteriormente. A perícia apontou politraumatismo compatível com impacto contra o solo e não identificou substâncias tóxicas no exame toxicológico.

A prisão de João não encerra a investigação. A Polícia Civil ainda precisa esclarecer a dinâmica da queda e as circunstâncias que levaram à morte da estudante. O conteúdo da decisão que determinou a prisão permanece sob sigilo.

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