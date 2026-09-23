Polícia prende mulher e resgata mais de 15 cães em situação de maus-tratos no Rio; veja vídeos

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu uma mulher em flagrante e resgatou 17 cachorros em situação de maus-tratos em Santa Rosa, em Niterói, nesta quarta-feira, 23. Os cães, segundo a corporação, foram encontrados em “condições de extrema precariedade”. As investigações tiveram início após um border collie fugir do imóvel e ser resgatado por uma pessoa, que acionou a polícia devido ao estado de “magreza, lesões de pele e inação” do animal.

A partir das apurações, agentes da 77ª DP (Icaraí) foram até o local, acompanhados de uma médica veterinária, para realizar uma vistoria. Foram encontrados seis cães em ambiente insalubre, com grande quantidade de dejetos, sem oferta adequada de alimentos e água potável. Os cachorros “apresentavam sinais de debilidade física e lesões pelo corpo”, informou a Polícia Civil em comunicado.

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A equipe descobriu, então, que a mulher mantinha mais 11 cães em um segundo imóvel, localizado na mesma rua. Assim como os encontrados na outra casa, eles mostravam sinais de inanição e lesões de pele. Também estavam sem acesso adequado a alimentação e água. Todos os bichos receberam atendimento veterinário e foram resgatados.

A responsável pelos animais, identificada como Marina Antonioli Soares, foi conduzida à delegacia e autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos. A 77ª DP segue com as investigações para reunir novas provas e “garantir a responsabilização pelos fatos”, acrescentou a corporação.

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