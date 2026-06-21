Polícia prende mais três suspeitos no caso de jovem arremessada de ponte no interior de SP

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A polícia de Limeira prendeu seis pessoas suspeitas de envolvimento na morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, lançada de uma ponte sem cordas durante a prática de rope jump. Entre os detidos estão três instrutores, presos em flagrante, e a responsável pela empresa, acusada de apagar provas cruciais.

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A polícia já prendeu seis pessoas suspeitas de participar da morte da jovem de 21 anos que foi lançada de uma ponte durante a prática de rope jump em Limeira, no interior de São Paulo. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas foi arremessada de uma altura de 40 metros, sem o uso de cordas. Além dos três instrutores que já estão na cadeia, outras três prisões foram efetuadas no sábado, 20.

Três homens foram presos em flagrante, no mesmo dia em que Maria Eduarda morreu. Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32 anos; Maicon Fernandes Cintra, de 42 anos; e Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 anos. Todos eles eram os instrutores que aparecem em um vídeo gravado no momento em que a jovem seria lançada.

Segundo Rafael Gomes dos Santos, advogado que representa dois deles, o trio de instrutores teve a prisão preventiva decretada e foi transferido do Centro de Detenção Provisória, em Piracicaba, também no interior do estado, para o Centro de Detenção Provisória II, localizado em Guarulhos. A transferência aconteceu, segundo o advogado, para manter a integridade física dos instrutores.

Na manhã de sábado, 20, mais três pessoas foram presas temporariamente pela Polícia Civil de Limeira: Evelyne dos Santos Gonçalves, de 29 anos e responsável pela empresa que realizada os saltos; um homem de 25 anos, de Limeira; e outro de 27 anos, de Indaiatuba.

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Segundo a Secretaria de Segurança de São Paulo (SSP), essas pessoas são suspeitas de apagar vídeos importantes para a elucidação do caso nas redes sociais, bem como pelo sumiço da câmera que Maria Eduarda carregava consigo no momento que foi arremessada – equipamento considerado essencial pelos investigadores. A prisão dos três tem duração de cinco dias.

A defesa de Evelyne informou que ela tem colaborado com as investigações desde o início. Os advogados dos outros dois presos no sábado negaram a participação ativa deles no salto realizado pela jovem naquele dia.

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A Justiça também já autorizou que a polícia realize o cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. Os investigadores têm autorização para recolher aparelhos celulares, equipamentos eletrônicos ou qualquer outro material que seja relevante para o avanço das apurações.