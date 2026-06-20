Polícia prende mais três pessoas por morte de jovem em salto de rope jump

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, neste sábado, 20, mais três investigados pela morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, durante um salto de rope jump em Limeira, no interior paulista. Segundo a corporação, os suspeitos integravam a equipe responsável pela organização e execução da atividade. Os três instrutores que participaram diretamente do salto já haviam sido presos anteriormente e seguem detidos.

As prisões temporárias foram autorizadas pela 2ª Vara Criminal de Limeira e têm prazo de cinco dias. Os mandados foram cumpridos contra uma mulher de 29 anos, localizada no Rio de Janeiro, e dois homens, de 25 e 27 anos, encontrados em Limeira e Indaiatuba, no interior de São Paulo.

A Justiça também autorizou mandados de busca e apreensão nos endereços dos investigados. Durante a operação, policiais recolheram celulares, equipamentos eletrônicos e outros materiais que podem auxiliar no esclarecimento do caso.

Segundo a delegada Andréa Levy, responsável pelo inquérito, as investigações identificaram indícios de que provas relevantes para a apuração possam ter sido ocultadas. Entre elas está o desaparecimento da câmera utilizada pela vítima para registrar o salto.

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A Polícia Civil também apura a exclusão de conteúdos digitais considerados importantes para a investigação. Essas circunstâncias embasaram os pedidos de prisão temporária e de busca e apreensão apresentados pelos investigadores e autorizados pela Justiça.

O inquérito investiga, em tese, os crimes de homicídio doloso na modalidade de dolo eventual, quando se assume o risco de produzir o resultado, e de fraude processual.

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De acordo com o Departamento de Polícia Judiciária do Interior 9 (Deinter-9), as diligências continuam para esclarecer a dinâmica do acidente, identificar todas as responsabilidades criminais e localizar a câmera usada pela jovem no momento do salto.

Relembre o caso

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas morreu no último dia 13 de junho durante um salto de rope jump na chamada Ponte do Esqueleto, em Limeira. A jovem foi lançada de uma plataforma sem estar presa ao equipamento de segurança, conforme mostram imagens que circularam nas redes sociais.

O vídeo registra o momento em que uma pessoa grita “gente, a corda” logo após a vítima ser arremessada. Nas imagens, também é possível ver o equipamento de segurança ainda no chão.

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Segundo a Polícia Militar, a falha ocorreu porque os equipamentos de segurança não foram corretamente fixados antes do salto. A jovem sofreu politraumatismo e morreu no local, apesar do atendimento prestado por pessoas que estavam na trilha e da chegada de equipes do Samu.

No dia do acidente, seis pessoas foram detidas. Três instrutores responsáveis pela execução do salto tiveram as prisões em flagrante convertidas em preventivas e permanecem presos enquanto as investigações prosseguem.