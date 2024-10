Polícia prende mais de 200 torcedores do Peñarol após confusão no Rio

Torcedores uruguaios do Peñarol, que estão no Rio para o confronto desta quarta-feira do clube contra o Botafogo, pela Libertadores, causaram caos e tumulto na cidade nesta quarta-feira, 23. Nas redes sociais, circulam registros de brigas, correria e veículos incendiados pelo grupo, que também entrou em confronto com policiais. Segundo a Polícia Militar, um homem foi preso pelo furto do celular de um comerciante e mais de 200 pessoas foram conduzidos pelos agentes para prestar esclarecimentos. Uma pistola também foi apreendida. Ao se manifestar sobre o caso, o governador Cláudio Castro disse que determinou a escolta dos torcedores para fora da cidade.

A confusão aconteceu na orla do Recreio dos Bandeirantes, bairro da Zona Oeste da capital carioca, onde os ônibus que levavam os torcedores estacionaram. Nas redes sociais, a Polícia Militar divulgou nota, em que informa ter recuperado o celular furtado e intensificado o policiamento. “Nesta tarde, torcedores do Peñarol iniciaram uma confusão com um grupo de pessoas, além de cometerem uma série de atos de vandalismo, saques e depredação de estabelecimentos comerciais e veículos. Diante da gravidade, policiais do #BPChq foram acionados para conter o tumulto”, diz o texto.

Castro destacou que além do batalhão de polícia local, também foram acionados para conter a confusão o Batalhão de Choque, o Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão e o Batalhão de Policiamento em Estádio. “O Rio não é lugar de baderna. Determinei que as polícias prendam, levem para a delegacia e escoltem para fora do Rio de Janeiro os torcedores do Peñarol, que causam uma confusão generalizada na Zona Oeste. Já estamos levando para a Cidade da Polícia mais de 200 detidos”, disse o governador, que classificou o grupo como “marginais”.

https://x.com/PMERJ/status/1849147684218695894

“Futebol é um esporte de festa e união. Não vamos permitir que esses marginais venham atrapalhar o dia a dia da população com ações de selvageria e vandalismo. Cenas como estas não podem se repetir”, completou Claudio Castro.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os torcedores incendiando motocicletas, quebrando cadeiras de quiosques e depredando estabelecimentos, além dos confrontos do grupo com a polícia, que usou bombas e balas de borracha para dispersar a confusão.