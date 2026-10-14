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Brasil

Polícia prende ‘jóquei’ do Galeão por esquema de extorsão a turistas

William dos Santos Xavier é apontado como intermediador de motoristas que cobravam tarifas abusivas por meio de fraudes no taxímetro

Por Gustavo Villela 14 out 2026, 17h17
Homem negro algemado, de camisa cáqui e calça preta, é conduzido por um homem de boné e camiseta preta, que o segura pelo ombro. Outros homens os acompanham em um ambiente que parece ser um aeroporto, com placas de sinalização e portas de vidro ao fundo.
William dos Santos Xavier foi abordado no terminal de desembarque internacional do Galeão e conduzido à delegacia (PCERJ/Divulgação)
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A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira, 14, um homem apontado por atuar como “jóquei” de um esquema extorsivo no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. William dos Santos Xavier, conhecido como “Júnior Baiano”, seria responsável por abordar recém-chegados ao Galeão e direcioná-los a táxis fraudulentos, que cobravam tarifas abusivas.

Segundo a Polícia Civil, William trabalha no Galeão há mais de 15 anos e, durante este período, acumulou cerca de 30 ocorrências policiais. A abordagem ocorreu no setor de desembarque internacional do aeroporto, o mesmo local onde o suspeito atuava para intermediar o contato entre turistas e táxis fraudulentos. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.

Segundo a investigação policial, William teria sido o responsável por intermediar o embarque de uma família chilena, que sofreu uma extorsão no dia 6 de setembro. Na ocasião, quatro turistas pretendiam se deslocar até a região da Uruguaiana, no Centro, e, ao invés disso, foram levados ao Shopping Nova América, na Zona Norte. Eles tiveram que pagar uma tarifa de 450 reais. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas afirmaram, em depoimento, que viveram momentos de “medo” e “temor”.

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A investigação é conduzida pelo Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) da Polícia Civil e fazem parte da Operação Desembarque Seguro. A ação reuniu agentes da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial e da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo.

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A primeira etapa da Operação Desembarque Seguro havia sido deflagrada na última quinta-feira, 8. Na ocasião, 35 taxistas e “jóqueis” prestaram depoimentos à Polícia Civil e 17 táxis foram apreendidos. Peritos identificaram nos veículos uma pequena placa eletrônica, instalada atrás de um botão no porta-malas. Este dispositivo servia para acelerar os pulsos enviados ao sensor do taxímetro, elevando o valor das corridas em 20%, de uma só vez.

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A corporação destacou o impacto negativo das fraudes na experiência de turistas recém-chegados à cidade. “Além da perda patrimonial, essas práticas podem comprometer a integridade psicológica das vítimas, provocar traumas e transformar a chegada ao destino turístico em uma experiência de insegurança e sofrimento”, diz a nota. A Polícia Civil afirmou ainda que continuará combatendo esse tipo de prática e que a Operação Desembarque Seguro terá continuidade.

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