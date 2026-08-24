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Brasil

Polícia prende homem que rendia motoristas de aplicativo no Rio

Segundo policiais, criminoso exigia transferências via PIX e assaltava pontos de ônibus na região com os veículos

Por Gustavo Villela 24 ago 2026, 18h35 | Atualizado em 24 ago 2026, 19h00
Três homens caminham por um corredor branco. Um homem negro, de camiseta preta e chinelos, é escoltado por dois homens brancos, que usam crachás no pescoço. O homem da frente veste jaqueta preta e jeans, e o de trás, camiseta marrom e jeans. Ao fundo, um homem de camiseta preta e jeans acompanha. À direita, uma porta dupla vermelha e uma porta de vidro.
Suspeito sendo conduzido a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital, na Cidade da Polícia (Polícia Civil/Divulgação)
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Policiais civis prenderam nesta segunda, 24, um homem suspeito de roubar motoristas de aplicativo no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, o capturado e outros criminosos rendiam os condutores no momento do embarque, exigiam transferências via Pix e os faziam de reféns, usando os veículos para assaltar pontos de ônibus na região.

De acordo com os agentes, o homem possui 13 anotações criminais e praticava os roubos no Recreio dos Bandeirantes e em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Os antecedentes incluem extorsão com restrição temporária da liberdade e roubo no interior de coletivo. A prisão foi efetuada por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP), na mesma região em que os delitos eram praticados. O detido foi conduzido à DRFC, na Cidade da Polícia, no Jacarezinho, Zona Norte do Rio.

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Proteção dos motoristas

Em junho de 2026, a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei para aumentar a segurança dos motoristas de aplicativo. A proposta prevê ferramentas como um botão para acionar a polícia e o compartilhamento da localização em tempo real. Para entrar em vigor, porém, o projeto ainda precisa avançar na Câmara e ser analisado pelo Senado.

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