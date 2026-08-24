Polícia prende homem que rendia motoristas de aplicativo no Rio

Continua após a publicidade

Policiais civis prenderam nesta segunda, 24, um homem suspeito de roubar motoristas de aplicativo no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, o capturado e outros criminosos rendiam os condutores no momento do embarque, exigiam transferências via Pix e os faziam de reféns, usando os veículos para assaltar pontos de ônibus na região.

De acordo com os agentes, o homem possui 13 anotações criminais e praticava os roubos no Recreio dos Bandeirantes e em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Os antecedentes incluem extorsão com restrição temporária da liberdade e roubo no interior de coletivo. A prisão foi efetuada por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP), na mesma região em que os delitos eram praticados. O detido foi conduzido à DRFC, na Cidade da Polícia, no Jacarezinho, Zona Norte do Rio.

Continua após a publicidade

Proteção dos motoristas

Em junho de 2026, a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei para aumentar a segurança dos motoristas de aplicativo. A proposta prevê ferramentas como um botão para acionar a polícia e o compartilhamento da localização em tempo real. Para entrar em vigor, porém, o projeto ainda precisa avançar na Câmara e ser analisado pelo Senado.