Polícia prende falsa médica que enganou alunos de universidade no RJ

Durante quatro meses, Regiane Soares de Oliveira, que se autointitulava biomédica, supervisionou um estágio de seis alunos do curso de Biomedicina em uma universidade da Capital do Rio de Janeiro. As aulas particulares eram ministradas fora do campus, em uma clínica em Campo Grande, Zona Oeste da Cidade. Mas, na última sexta-feira, 22, a instituição informou que, na verdade, Regiane não preenchia os requisitos para auxiliar os estudantes. Ela foi apontada como uma falsa médica, que utiliza um registro suspenso de outro profissional.

A ousadia da falsária não se limitava ao mundo acadêmico. Nesta quinta-feira, 28, agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro prenderam Regiane atuando em uma clínica clandestina de estética na Zona Oeste da Cidade. “Minha cliente está extremamente abalada com a situação, pois ela confiou na Biomédica, e perderá um semestre da faculdade. Como ela é esteticista, indiciou seus pacientes para a falsa médica. Acompanharei o caso no âmbito criminal e cível”, afirmou a advogada Ieda Aguiar.

Regiane foi levada para a delegacia. Segundo a polícia, ela poderá responder pelos crimes de falsidade ideológica, falsificação de documento, exercício irregular da profissão e estelionato. Em maio, um falso médico que atuava em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) foi desmascarado após prescrever medicamentos em receita com erro de português.