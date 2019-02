Polícia prende envolvido em execução na Baixada Fluminense

Policiais da 54ª Delegacia de Polícia (DP), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, prenderam Cleiton da Conceição Antônio de Miranda, de 25 anos, um dos envolvidos na execução de Igor Oliveira Falcão, de 20, em uma rua movimentada do município. Miranda pilotava a moto que levava o executor de Falcão, identificado como Douglas Idael Pereira Ramos. Miranda foi encontrado na casa da mãe, em Belforf Roxo, no domingo. Contra ele foi cumprido o mandando de prisão temporária de 30 dias por participação no homicídio.

O delegado titular da 54ª DP, Luiz Henrique Ferreira Guimarães, afirmou que os quatro envolvidos na execução de Falcão já foram identificados. Ramos também teve a prisão temporária decretada pela Justiça. O Disque-Denúncia oferece recompensa de 2.000 mil reais a quem fornecer informações sobre o criminoso.

O vídeo de 18 segundos publicado no Youtube mostra um homem negro de bermuda branca, chinelo e sem camisa sentado no chão com a cabeça ensanguentada. Um outro homem, pardo, de bermuda estampada, camisa preta e tênis segura a cabeça do suspeito para que ele não fuja. Poucos segundos depois, um homem negro, de bermuda preta e chinelo desce da garupa de uma moto com uma pistola na mão, aponta para a cabeça do homem de bermuda branca e dispara três vezes à queima roupa. O homem no chão estende as mãos para tentar se defender, em vão.

(Com Estadão Conteúdo)