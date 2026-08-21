Policia prende criminosos que rendiam embarcações em Angra dos Reis

A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira, 20, uma operação contra uma quadrilha que roubava embarcações na Baía da Ilha Grande, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O grupo havia atuado pela última vez na quarta-feira, 19, quando utilizou um jet-ski para se aproximar de uma lancha e rendeu os tripulantes por mais de uma hora, levando joias, celulares e exigindo transferências via Pix que ultrapassaram 50 000 reais. Segundo a Polícia Civil, o grupo já tinha agido de maneira semelhantee em 21 de julho, na mesma região. A Operação Pirata, deflagrada nesta quinta, prendeu cinco integrantes da quadrilha e apreendeu o revólver utilizado no último assalto.

Para identificar e localizar os criminosos, agentes de inteligência rastrearam um dos celulares roubados e cruzaram informações sobre a venda das joias roubadas com saques bancários feitos no Centro de Angra. Entre os cinco capturados, está a dupla que fez a abordagem e a extorsão das vítimas, composta por Marcos Vitor dos Santos Avelar e Kauan Luccas Tavares da Conceição, ambos de 22 anos. A Polícia Civil pediu à Justiça que as prisões em flagrante sejam convertidas em preventivas

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Também foram presos Gabriel Carreira da Silva, de 21 anos, responsável por guardar o revólver utilizado pelo grupo, Wesley dos Santos Pacheco de Oliveira, de 21 anos, que recebeu as transferências via Pix e Maria Aparecida Moreira de Alencar, de 58 anos, responsável por comprar joias roubadas pelo grupo.

A operação desta quinta foi realizada por agentes da 166ª DP (Angra dos Reis), com apoio da Seção de Inteligência (P2) do 33º Batalhão da Polícia Militar e de agentes municipais de segurança de Angra dos Reis. “As investigações e o monitoramento da área continuam com a finalidade de impedir qualquer ilícito, seja na terra ou no mar”, afirmou a Polícia Civil.