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Brasil

Policia prende criminosos que rendiam embarcações em Angra dos Reis

Na última quarta, grupo roubou celulares, alianças e mais de 50 mil transferidos via PIX

Por Gustavo Villela 21 ago 2026, 18h12 | Atualizado em 21 ago 2026, 18h14
Armas de fogo apreendidas sobre o capô de um carro policial: um fuzil, uma submetralhadora, um revólver e uma pistola, com munições, dispostas sobre o símbolo da Polícia Civil do Rio de Janeiro
Armamento apreendido durante a Operação Pirata; revólver era escondido dentro de um muro (Polícia Civil/Divulgação)
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A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira, 20, uma operação contra uma quadrilha que roubava embarcações na Baía da Ilha Grande, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O grupo havia atuado pela última vez na quarta-feira, 19, quando utilizou um jet-ski para se aproximar de uma lancha e rendeu os tripulantes por mais de uma hora, levando joias, celulares e exigindo transferências via Pix que ultrapassaram 50 000 reais. Segundo a Polícia Civil, o grupo já tinha agido de maneira semelhantee em 21 de julho, na mesma região. A Operação Pirata, deflagrada nesta quinta, prendeu cinco integrantes da quadrilha e apreendeu o revólver utilizado no último assalto.

Para identificar e localizar os criminosos, agentes de inteligência rastrearam um dos celulares roubados e cruzaram informações sobre a venda das joias roubadas com saques bancários feitos no Centro de Angra. Entre os cinco capturados, está a dupla que fez a abordagem e a extorsão das vítimas, composta por Marcos Vitor dos Santos Avelar e Kauan Luccas Tavares da Conceição, ambos de 22 anos. A Polícia Civil pediu à Justiça que as prisões em flagrante sejam convertidas em preventivas

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Também foram presos Gabriel Carreira da Silva, de 21 anos, responsável por guardar o revólver utilizado pelo grupo, Wesley dos Santos Pacheco de Oliveira, de 21 anos, que recebeu as transferências via Pix e Maria Aparecida Moreira de Alencar, de 58 anos, responsável por comprar joias roubadas pelo grupo.

A operação desta quinta foi realizada por agentes da 166ª DP (Angra dos Reis), com apoio da Seção de Inteligência (P2) do 33º Batalhão da Polícia Militar e de agentes municipais de segurança de Angra dos Reis. “As investigações e o monitoramento da área continuam com a finalidade de impedir qualquer ilícito, seja na terra ou no mar”, afirmou a Polícia Civil.

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