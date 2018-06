Polícia prende chefe do PCC no Rio de Janeiro

Policiais da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) prenderam, na madrugada desta quarta-feira, Fábio Henrique de Farias, o Tinésio, e Jenifer de Souza Lima. De acordo com a polícia, ele era o chefe do Primeiro Comando da Capital (PCC) no Rio de Janeiro. Tinésio foi capturado na rodoviária Novo Rio, enquanto esperava por Jenifer, que vinha de Minas Gerais com cinco quilos de pasta base de cocaína para entregar a ele.

De acordo com a polícia, o traficante estava sendo monitorado há meses pela DCOD por sua ligação com traficantes das comunidades Vila dos Pinheiros, Vila do João, Baixa do Sapateiro, Morro do Timbau, Salsa e Merengue e Conjunto Esperança – todas no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, e dominadas pela facção Terceiro Comando Puro (TCP).

A polícia investigava a aliança entre as organizações criminosas e constatou que Tinésio era quem fazia a conexão entre ambas. Uma de suas funções era facilitar a compra de armas e drogas pelos bandos. Além disso, ele era o responsável pelos integrantes do PCC que estão em liberdade no Rio. Mesmo com a prisão do traficante, a investigação sobre a quadrilha continua, informou a Delegacia de Combate às Drogas.