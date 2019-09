Polícia prende 124 suspeitos de participar de ataques no Ceará

Pelo menos 124 suspeitos de participar da onda de ataques criminosos registrados no Ceará nos últimos dias foram detidos pela Polícia Civil. Entre o dia 20 e a manhã desta sexta-feira 27 foram registrados ao menos 89 ataques criminosos a prédios públicos, ônibus e veículos particulares em diferentes cidades cearenses.

A atual onde de ataques é a segunda maior na história do estado. Mais de 400 internos do sistema prisional foram transferidos de unidades prisionais até esta sexta.

Um recado atribuído a uma facção criminosa local, os Guardiões do Estado (GDE), prometia um ataque generalizado a prédios públicos, empresas privadas, concessionárias de carros, ônibus e até supermercados. A medida seria uma represália ao tratamento mais rígido adotado nos presídios cearenses no segundo mandato do governador Camilo Santana (PT).

De acordo com a assessoria de comunicação de Santana, o comunicado, com data do último dia 20, “não passa de um ‘salve’ que circulou por aí”. Os criminosos reivindicam melhor tratamento dentro dos presídios. Segundo os detentos, a prática dos agentes penitenciários é dada como “exagerada” e, se não mudar, haverá “terror”.

Durante a semana, o secretário André Costa informou que o governo estadual vai intensificar a operação nas ruas para reforçar a segurança.