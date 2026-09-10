Polícia Penal encontra 28 celulares e um quilo de drogas em revista em presídios no Rio

A Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen) apreendeu nesta quarta-feira, 9, 28 celulares e cerca de um quilo de drogas em quatro unidades prisionais no Rio de Janeiro. Parte de uma nova etapa da Operação Illicitus, as revistas foram realizadas no Presídio Romeiro Neto, em Magé; no Instituto Penal Edgar Costa, em Niterói; na Penitenciária Talavera Bruce, em Bangu; e no Presídio Nelson Hungria, no Complexo de Gericinó.

“A Operação Illicitus visa a combater o crime organizado no sistema prisional, desarticulando a comunicação entre faccionados presos e em liberdade. As ações são sistemáticas e contam com a atuação integrada das subsecretarias Operacional e de Inteligência, além da Corregedoria-Geral da instituição”, informou a Seppen em nota.

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Na semana passada, a Seppen apreendeu ao menos 23 celulares em uma ação que teve como alvo lideranças do Terceiro Comando Puro (TCP) no Presídio Jonas Lopes de Carvalho (Bangu 4), além de visitantes e policiais penais que possam estar envolvidos no esquema de envio de celulares e drogas aos detentos. Em paralelo, a Portaria Central do Complexo de Gericinó também foi fiscalizada.

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Segundo a Secretaria, houve uma intensificação das revistas no início de agosto, com apoio das subsecretarias Operacional e de Inteligência, e da Corregedoria-Geral da instituição. Desde o início da Operação Illicitus, em agosto deste ano, já foram apreendidos mais de 700 celulares e mais de nove quilos de drogas em estabelecimentos prisionais do estado. Além disso, 12 visitantes e dois policiais penais foram detidos.