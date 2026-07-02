Polícia mira esquema de venda de celulares roubados no Rio para outros estados

A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira, 2, uma nova fase da Operação Rastreio para desarticular uma rede criminosa especializada na distribuição de celulares roubados e furtados para diversos estados no país. A ofensiva resultou na prisão de oito pessoas e no cumprimento de 41 mandados de busca e apreensão.

A investigação, realizada em conjunto com a Receita Federal, revelou que o grupo utilizava serviços postais para enviar aparelhos do Rio de Janeiro para receptadores em todo o país, tentando burlar fiscalizações locais. O esquema começou a ser investigado após a interceptação de 30 remessas com 65 celulares que, em sua maioria, tinham restrições na Anatel ou registros de roubo.

Outros aparelhos apreendidos nesta quinta serão submetidos a uma triagem para checar a situação de cada IMEI – código que funciona como um CPF do celular. A polícia também quer identificar se os equipamentos foram roubados, furtados ou têm restrição de uso. Segundo a corporação, além da identificação dos envolvidos no esquema, os agentes buscam entender toda a cadeia criminosa, desde quem envia os celulares até os responsáveis pela distribuição, ocultação e comercialização dos produtos ilícitos em diferentes estados.

Até o momento, a Operação Rastreio alcançou a marca de 13.300 aparelhos recuperados e 6 mil já foram devolvidos aos donos. Além disso, a polícia prendeu mais de 900 criminosos desde o começo da iniciativa.