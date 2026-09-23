Polícia investiga quadrilha que furtava cabos de cobre no Rio e vendia o material em São Paulo

Policiais civis do Rio de Janeiro e de São Paulo cumpriram na manhã desta quarta-feira, 23, 19 mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha de furto e comercialização de cobre.

De acordo com as investigações, o grupo extraía o cobre de cabos de energia e armazenava o material em centros de reciclagem no Rio de Janeiro. Para dificultar a identificação da origem, os criminosos queimavam os cabos.

Mais tarde, era feita a comercialização do metal no estado de São Paulo. O trabalho de inteligência da polícia descobriu que o cobre era levado de ferros-velhos do Rio para o estado paulista em caminhões. As investigações, inclusive, tiveram início quando um desses veículos foi interceptado.

Durante o cumprimento de 13 mandados em São Paulo, foram apreendidos celulares, veículos e documentos contábeis. A polícia informou que quatro automóveis possuem alto valor comercial. No Rio de Janeiro, agentes da 38ª DP (Brás de Pina) cumpriram seis mandados e apreenderam celulares.

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A ação também contou com o apoio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), da prefeitura do Rio. O órgão é responsável pela fiscalização dos ferros-velhos que foram alvo da operação.

A Polícia Civil do Rio apura os crimes de associação criminosa, receptação qualificada, furto e lavagem de capitais, além de outros delitos que possam ser identificados no decorrer das diligências. A corporação afirmou que busca identificar todos os envolvidos e desarticular os “diferentes núcleos” da organização criminosa.