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Polícia investiga quadrilha que furtava cabos de cobre no Rio e vendia o material em São Paulo

Esquema inclui o uso de ferros-velhos como depósitos e logística de transporte em caminhões

Por Gustavo Villela 23 set 2026, 17h32 | Atualizado em 23 set 2026, 17h32
Homem de boné e jaqueta preta entrando em uma picape Ford vermelha clássica, com a porta aberta, estacionada em um ambiente interno claro
Quatro veículos de alto padrão foram apreendidos em São Paulo (PCERJ/Divulgação)
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Polícia investiga quadrilha que furtava cabos de cobre no Rio e vendia o material em São Paulo Priorizar nos meus resultados Google

Policiais civis do Rio de Janeiro e de São Paulo cumpriram na manhã desta quarta-feira, 23, 19 mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha de furto e comercialização de cobre.

De acordo com as investigações, o grupo extraía o cobre de cabos de energia e armazenava o material em centros de reciclagem no Rio de Janeiro. Para dificultar a identificação da origem, os criminosos queimavam os cabos.

Mais tarde, era feita a comercialização do metal no estado de São Paulo. O trabalho de inteligência da polícia descobriu que o cobre era levado de ferros-velhos do Rio para o estado paulista em caminhões. As investigações, inclusive, tiveram início quando um desses veículos foi interceptado.

Durante o cumprimento de 13 mandados em São Paulo, foram apreendidos celulares, veículos e documentos contábeis. A polícia informou que quatro automóveis possuem alto valor comercial. No Rio de Janeiro, agentes da 38ª DP (Brás de Pina) cumpriram seis mandados e apreenderam celulares.

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A ação também contou com o apoio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), da prefeitura do Rio. O órgão é responsável pela fiscalização dos ferros-velhos que foram alvo da operação.

A Polícia Civil do Rio apura os crimes de associação criminosa, receptação qualificada, furto e lavagem de capitais, além de outros delitos que possam ser identificados no decorrer das diligências. A corporação afirmou que busca identificar todos os envolvidos e desarticular os “diferentes núcleos” da organização criminosa.

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