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Polícia investiga grupo que planejava ataques em Brasília durante as eleições

Mensagens mencionam planos de invasão de prédios públicos e manuais para a fabricação de explosivos; oito foram presos em cinco estados

Por Laila Nery 10 ago 2026, 11h42 | Atualizado em 10 ago 2026, 11h55
Prédio do Palácio do Planalto, sede do governo federal do Brasil, em Brasília
Prédio do Palácio do Planalto, sede do governo federal do Brasil, em Brasília (Antônio Cruz/Agência Brasil)
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Polícia investiga grupo que planejava ataques em Brasília durante as eleições Priorizar nos meus resultados Google

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga um grupo que discutia, pela internet, ataques em Brasília durante o período eleitoral de 2026 e tratava de possíveis ações contra edificações na região central da capital. A investigação aponta para conversas sobre invasão de prédios, seleção de alvos, formação tática e recrutamento de integrantes de diferentes estados.

A Operação Rede Interrompida foi deflagrada na última terça-feira, 4, pela Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento (DPCEV) da PCDF. A operação localizou e prendeu oito investigados, com idades entre 19 e 31 anos, localizados em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul. As diligências tiveram o apoio das polícias civis dos cinco estados.

O caso chegou à polícia a partir de um relatório técnico produzido pelo Ciberlab, vinculado à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A partir das informações recebidas, a DPCEV abriu um inquérito e passou a investigar as comunicações e as conexões entre os envolvidos.

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Um dos elementos que chamaram a atenção dos investigadores foi a recorrência das referências a Brasília como destino de uma mobilização durante o período eleitoral. As conversas, segundo a PCDF, não se limitavam à manifestação de intenções: havia discussões sobre a escolha de alvos, invasão de edificações e formação tática, além da tentativa de recrutar pessoas em diferentes estados.

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A troca de material sobre a arquitetura dos prédios também integra o conjunto de evidências reunido pela investigação. Mapas, plantas e modelos em três dimensões de edifícios da região central da capital foram compartilhados entre os investigados. O grupo também teria distribuído manuais que ensinavam a fabricar artefatos explosivos.

É justamente esse conjunto de elementos que será submetido agora à perícia. As medidas cautelares determinadas pela Justiça têm, entre outros objetivos, preservar provas digitais e materiais, apreender dispositivos eletrônicos e descobrir possíveis conexões que ainda não foram identificadas. A análise deverá ajudar a polícia a estabelecer até onde ia a organização do grupo e em que estágio estavam as ações discutidas nas mensagens.

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A cautela é necessária porque, até aqui, a investigação trata de conversas e preparativos identificados pelos investigadores — e não de ataques efetivamente realizados. A própria PCDF afirma que a responsabilização individual dependerá da análise pericial do material apreendido e da conclusão do inquérito.

Os investigados são apurados, em tese, por associação criminosa, incitação ao crime, apologia de crime e racismo. Os fatos não foram enquadrados, neste momento, na Lei de Terrorismo, segundo a polícia.

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A investigação permanece sob sigilo. A PCDF afirma que as novas diligências deverão esclarecer as circunstâncias, a autoria e a materialidade de eventuais crimes, além de identificar outras pessoas que possam estar relacionadas ao grupo.

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