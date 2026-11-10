Polícia investiga divulgação de vídeos gravados no apartamento de FHC
Mulher do ex-presidente registrou boletim de ocorrência após publicação de influenciador
A Polícia Civil de São Paulo instaurou um inquérito para investigar a divulgação de um vídeo dentro do apartamento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de 95 anos, em Higienópolis, São Paulo. O caso veio à tona após a mulher do político, Patrícia Kundrát, registrar um boletim de ocorrência contra o influenciador Wesley Oliveira, que publicou as imagens nas redes sociais. A publicação mostra diferentes cômodos do imóvel, objetos pessoais, obras de arte e o próprio FHC, que enfrenta um estágio avançado da doença de Alzheimer. Em um dos trechos, o ex-presidente aparece em uma situação de vulnerabilidade, o que motivou a reação da família.
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No boletim de ocorrência, registrado no dia 23 de outubro, Patrícia afirmou que permitiu a entrada de Wesley na residência, mas não autorizou a gravação. Ela relatou que o influenciador teria aproveitado um momento de distração para filmar o apartamento e o ex-presidente. Ainda no documento, ela diz que as publicações tinham o objetivo de desonrar a imagem do ex-presidente. Em uma segunda edição, o boletim incluiu o artigo 96 do Estatuto da Pessoa Idosa, no qual prevê punição para quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar uma pessoa idosa, por qualquer motivo.
Além do boletim de ocorrência registrado por Patrícia, os três filhos do ex-presidente, Paulo Henrique, Luciana e Beatriz Cardoso, procuraram o Ministério Público de São Paulo e solicitaram a abertura de uma investigação criminal sobre o episódio. Depois da divulgação dos vídeos, a família também reforçou a segurança do apartamento.
Após a repercussão do caso, Wesley, que se apresenta como jornalista, afirmou que recebeu autorização de Patrícia para fazer as gravações e defendeu que o material seria um registro histórico do ex-presidente. “A intenção do vídeo foi registrar a vida e resgatar a história de um dos maiores políticos e sociólogos do Brasil, reconhecido internacionalmente por suas contribuições ao país, especialmente na construção do Plano Real”. Ele também argumentou que o diagnóstico de Alzheimer não deveria impedir FHC de ser visto publicamente. As imagens foram retiradas do ar.