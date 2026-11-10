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Brasil

Polícia investiga divulgação de vídeos gravados no apartamento de FHC

Mulher do ex-presidente registrou boletim de ocorrência após publicação de influenciador

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 11h30 | Atualizado em 10 nov 2026, 11h32
À esquerda, um homem careca com barba e alargadores nas orelhas sorri, boca aberta. À direita, um homem idoso de cabelos brancos, óculos e terno escuro com gravata estampada, posa com os braços cruzados em frente a uma estante de livros
Wesley Oliveira, influenciador que filmou apartamento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (Instagram/Facebook/Reprodução)
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Polícia investiga divulgação de vídeos gravados no apartamento de FHC Priorize VEJA no Google

A Polícia Civil de São Paulo instaurou um inquérito para investigar a divulgação de um vídeo dentro do apartamento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de 95 anos, em Higienópolis, São Paulo. O caso veio à tona após a mulher do político, Patrícia Kundrát, registrar um boletim de ocorrência contra o influenciador Wesley Oliveira, que publicou as imagens nas redes sociais. A publicação mostra diferentes cômodos do imóvel, objetos pessoais, obras de arte e o próprio FHC, que enfrenta um estágio avançado da doença de Alzheimer. Em um dos trechos, o ex-presidente aparece em uma situação de vulnerabilidade, o que motivou a reação da família.

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No boletim de ocorrência, registrado no dia 23 de outubro, Patrícia afirmou que permitiu a entrada de Wesley na residência, mas não autorizou a gravação. Ela relatou que o influenciador teria aproveitado um momento de distração para filmar o apartamento e o ex-presidente. Ainda no documento, ela diz que as publicações tinham o objetivo de desonrar a imagem do ex-presidente. Em uma segunda edição, o boletim incluiu o artigo 96 do Estatuto da Pessoa Idosa, no qual prevê punição para quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar uma pessoa idosa, por qualquer motivo.

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Além do boletim de ocorrência registrado por Patrícia, os três filhos do ex-presidente, Paulo Henrique, Luciana e Beatriz Cardoso, procuraram o Ministério Público de São Paulo e solicitaram a abertura de uma investigação criminal sobre o episódio. Depois da divulgação dos vídeos, a família também reforçou a segurança do apartamento.

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Após a repercussão do caso, Wesley, que se apresenta como jornalista, afirmou que recebeu autorização de Patrícia para fazer as gravações e defendeu que o material seria um registro histórico do ex-presidente. “A intenção do vídeo foi registrar a vida e resgatar a história de um dos maiores políticos e sociólogos do Brasil, reconhecido internacionalmente por suas contribuições ao país, especialmente na construção do Plano Real”. Ele também argumentou que o diagnóstico de Alzheimer não deveria impedir FHC de ser visto publicamente. As imagens foram retiradas do ar.

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