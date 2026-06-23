Polícia indicia por homicídio três envolvidos no lançamento de jovem sem corda em SP

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A Polícia Civil de Limeira indiciou três envolvidos na morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, lançada de uma ponte em rope jump sem corda. Eles respondem por homicídio com dolo eventual e qualificadora. A investigação aponta vulnerabilidade da vítima e há mais três pessoas presas, incluindo a suposta “principal responsável”.

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A Polícia Civil de Limeira, no interior de São Paulo, indiciou três envolvidos na morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, lançada de uma ponte da região no sábado, 13, durante prática de rope jump. De acordo com relatório final assinado pela delegada Andréa Dantas Levy, Luis Felipe Feliciano Egoroff, Maicon Fernandes Cintra e Vitor de Freitas Gonçalves foram indiciados por homicídio com dolo eventual — há ainda incidência, segundo o documento policial, de qualificadora prevista no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, ou seja, meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

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Câmera na mão da vítima

Ao saltar da ponte, o participante do rope jump tinha opção de pagar 110 reais a mais para ter uma câmera acoplada para registrar o evento (Segundo um dos investigados, o valor total poderia chegar a 290 reais por salto). De acordo com a apuração policial, Maria Eduarda estava com um câmera no momento em que foi lançada da ponte, mas o aparelho sumiu após o episódio. Segundo documento assinado pela delegada, teria sido Antonio Pivetta Ribeiro da Silva o responsável por retirar da mão da vítima a câmera, o que ele nega.

As defesas dos indiciados afirmam que nenhum dos integrantes do grupo teve intenção de matar Maria Eduarda. Os próximos passos devem ser em torno da tentativa de comprovar judicialmente que eles devem responder por homicídio sem intenção de matar, ou seja, culposo. Os instrutores disseram à polícia em depoimento que o caso foi uma “fatalidade” e que foi a primeira vez que uma pessoa praticante da modalidade morreu. “A gente não consegue entender o que aconteceu”, disse Egoroff.

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Dia da tragédia

Um vídeo feito por pessoas que estavam na expectativa de participar do lançamento também ajudou a polícia nas investigações. A gravação mostra alguém gritando “gente, a corda” logo depois de a mulher ser arremessada de uma plataforma. A vítima recebeu os primeiros socorros de pessoas presentes na trilha. O Samu foi acionado, mas a mulher não resistiu ao politraumatismo e morreu ainda no local. Ao chegar à Ponte do Esqueleto, após a tragédia, o noivo da mulher passou mal e precisou ser socorrido.

A jovem era moradora de Jandira, na Grande São Paulo, e havia se formado em Educação Física e Gestão Esportiva. Era ativa nas redes sociais e compartilhava registros de sua rotina e interesses, como a natureza e o bem-estar.