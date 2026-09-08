🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Brasil

Polícia indicia 13 pela morte de Cláudio Rafael, acusado falsamente de roubo em Copacabana

Brutalmente agredido, ciclista chegou a ser levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu aos ferimentos; caso ocorreu em 12 de agosto

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 16h31 | Atualizado em 8 set 2026, 16h32
Homem de pele clara, cabelo curto e escuro, usando fones de ouvido brancos, camisa social rosa clara e mochila preta. Ele olha diretamente para a câmera, com árvores verdes ao fundo e um prédio branco com a placa Itaú em laranja e azul à direita
Cláudio Rafael Landeiro Moreira, de 37 anos, foi morto espancado no Rio de Janeiro (Redes sociais/Reprodução)
Continua após publicidade
Polícia indicia 13 pela morte de Cláudio Rafael, acusado falsamente de roubo em Copacabana Priorizar nos meus resultados Google

A Polícia Civil indiciou 13 pessoas nesta terça-feira, 8, pelo assassinato de Cláudio Rafael Landeiro Moreira, de 37 anos. Ele foi falsamente acusado ter roubado uma bicicleta por um segurança de um estabelecimento em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, em 12 de agosto. Cláudio Rafael passou por uma sessão de agressões, agonizou por 30 minutos antes de ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e chegou a ser levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu.

“Após análise das câmeras de monitoramento, os agentes identificaram que o homem foi cercado por seguranças que atuavam na região e sofreu agressões durante cerca de nove minutos. Ele levou socos, chutes e dezenas de golpes com um objeto de madeira. A vítima não reagiu às agressões. Ele sofreu traumatismo cranioencefálico, hemorragia interna e rompimento de órgãos”, afirmou a PCERJ em nota.

Cláudio Rafael havia saído de sua casa, em Botafogo, por volta das 22h30, para ir a uma loja de conveniência e dar um passeio na bicicleta de uma das suas irmãs. Já em Copacabana, na altura da Barata Ribeiro, foi abordado pelo segurança Davi Santos Machado, que perguntou a origem da bicicleta. Encurralado, foi agredido pelo profissional, pelo vigilante Jorge Luiz Ricardo Dias e pelos entregadores Felipe Eduardo dos Santos Silva e Ailton José da Silva

+ Acusado injustamente de roubo, homem levou mais de 50 pauladas em Copacabana; entenda

Siga
Continua após a publicidade

Os quatro estão presos. Wellington Luiz Santos de Souza, que chutou a cabeça de Cláudio Rafael antes de seguir caminho pelas ruas de Copacabana, está foragido. Eles foram indiciados por homicídio triplamente qualificado. João Cleber de Souza Santiago, filho do dono do Café Bar Nosso Cantinho, responde por omissão de socorro.

Por sua vez, a atendente Rayane de Souza Batista da Silva é investigada por lesão corporal. Segundo a corporação, ela entregou um bastão de madeira para um dos agressores. Já Aluísio da Silva Filho, Davi Santos Machado, Jorge Luiz Ricardo Dias e Antônio Marcos Pires Sudre da Silva responderão por exercício ilegal de profissão.

Continua após a publicidade

Também foram indiciados, pela contratação indevida dos seguranças, Antônia Sandra Rodrigues Ferreira, dona da lanchonete Só Pra Ti; Antônio Gonçalves Santiago Neto, proprietário do Café Bar Nosso Cantinho e do do Bar e Café Tropical; Lucilene Barros da Silva, responsável pela Farmácia Top Farma, na Rua Barata Ribeiro; e Antônio Ivan Alves Pereira, um dos sócios-proprietários do restaurante Boteco Amarelim de Copa.

 

Publicidade
TAGS:
agressão
Copacabana
Morte
Rio de Janeiro
violência
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).