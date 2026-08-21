Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Brasil

Polícia identifica entregadores suspeitos de espancar homem em Copacabana

Os dois estão foragidos; outros dois homens foram presos pelas agressões que mataram Cláudio Rafael Landeiro Moreira

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 12h05 | Atualizado em 21 ago 2026, 14h43
Dois homens jovens em fotos separadas: à esquerda, um homem pardo com barba e bigode finos, vestindo uma camisa azul; à direita, um homem pardo com cabelo raspado nas laterais, usando fones de ouvido brancos e uma jaqueta escura com um adesivo da bandeira do Brasil
Ailton José da Silva e Felipe Eduardo Dos Santos Silva: os dois entregadores, suspeitos da morte de homem em Copacabana, estão foragidos  (Reprodução/VEJA)
Continua após publicidade
Polícia identifica entregadores suspeitos de espancar homem em Copacabana Priorizar nos meus resultados Google

A Polícia Civil do Rio identificou os dois entregadores suspeitos de participação no espancamento até a morte de Cláudio Rafael Landeiro Moreira, de 37 anos, em Copacabana, Zona Sul do Rio, no último dia 11. São eles Ailton José da Silva e Felipe Eduardo Dos Santos Silva. A Justiça determinou a prisão temporária dos dois, considerados foragidos. Na noite de quinta-feira, o segurança Davi Santos Machado se entregou à polícia: ele seria responsável por dar pelo menos 30 pauladas na vítima.

+ Acusado injustamente de roubo levou mais de 50 pauladas em Copacabana

Ainda ontem, durante o dia, Jorge Luiz Ricardo Dias também se entregou. Ele teria segurado a bicicleta usada por Cláudio e o porrete do linchamento. Uma câmera de segurança gravou toda a sequência de agressões na Rua Felipe de Oliveira, paralela à Barata Ribeiro. Cláudio foi golpeado com mais de 50 pauladas após ser falsamente acusado de roubo da bicicleta, que pertence a uma de suas irmãs.

Siga

As imagens da violência brutal mostram que ele também passou por uma sessão de socos e chutes, além de ter tido a cabeça pisada várias vezes. Cláudio, segundo sua família, sofria de transtornos psicológicos e não conseguiu se defender. Ele sofreu traumatismo cranioencefálico e hemorragia interna e teve lesões no baço e no rim esquerdo, de acordo com laudo de necropsia.

Continua após a publicidade

Ele havia saído de sua casa, em Botafogo, por volta das 22h30, para ir a uma loja de conveniência e dar um passeio na bicicleta de uma das irmãs. Na Barata Ribeiro, foi abordado por Davi, como se tivesse roubado a bicicleta. Davi, a princípio, alegou não ter participação nas agressões, que duraram cerca de sete minutos. Mas os registros mostram que ele atingiu Cláudio com um porrete improvisado, acompanhado pelos entregadores. A dupla deu socos e chutes e segurou a vítima, impedindo que escapasse.

Os envolvidos tiraram, inclusive, fotos de Cláudio. Ele foi abandonado e esperou ao menos por 30 minutos pela chegada dos bombeiros.

Publicidade
TAGS:
agressões
Assassinato
Copacabana
Morte
Polícia
Rio de Janeiro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).