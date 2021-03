Polícia flagra cassino clandestino com jogador e cantor em SP

A Polícia Civil de São Paulo fez uma operação na madrugada deste domingo, dia 14, para fechar um cassino clandestino na Vila Olímpia, bairro nobre da Zona Sul de São Paulo. Ao adentrar o prédio de luxo, os policiais se depararam com uma aglomeração de mais de 200 pessoas – entre elas estavam o jogador do Flamengo Gabriel Barbosa, o Gabigol, e o cantor Guilherme Alves, o MC Gui.

Segundo a Polícia Civil, todas as pessoas foram encaminhadas para a Delegacia de Crime Contra a Saúde Pública, assinaram um termo circunstanciado e foram liberadas. Desde o início de março, São Paulo está sob as regras rígidas da fase vermelha do Plano São Paulo, que proíbe todo o tipo de aglomeração. Nesta segunda-feira, dia 14, o estado passa à “fase emergencial”, que restringe até o funcionamento de serviços essenciais.

São Paulo enfrenta o pior momento da pandemia de Covid-19 desde 2020 com o recordes diários de mortes e internações hospitalares. Mais de cinquenta cidades do estado já não têm mais vagas disponíveis de leitos de UTI.

Na madrugada de sábado, a Polícia Civil flagrou uma balada com 500 pessoas no Capão Redondo, no extremo da Zona Sul de São Paulo. O Grupo Armado de Repressão a Roubos (Garra), força de elite da Polícia Civil, participou das duas ações, a de sábado e a de domingo.