Polícia Federal investiga fraude no concurso da própria corporação
Operação prendeu três pessoas e Justiça suspendeu entrada de dois aprovados
A Polícia Federal realiza nesta quinta-feira uma operação para investigar a suspeita de fraude em um concurso público da própria corporação, realizado no ano passado.
A ação foi batizada de Operação Falso Mérito e inclui apuração sobre os crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Foram cumpridos três mandados de prisão temporária e oito mandados de busca e apreensão no Paraná, no Distrito Federal e em Santa Catarina, contra seis investigados. As medidas foram autorizadas pela Justiça Federal do Mato Grosso do Sul.
Um dos alvos foi desligado do curso de formação profissional, e outro teve proibida a posse para o cargo de escrivão.
Ainda houve o sequestro de um veículo de alto valor e de um imóvel e o bloqueio de ativos financeiros de até 1,72 milhão de reais.