Polícia Federal e MP do Rio fazem nova operação no caso Marielle

O Ministério Público do Rio e a Polícia Federal deflagraram, nesta sexta-feira, 4, nova operação no caso Marielle. A ação cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão, e apura esquema de gatonet operado pelo ex-bombeiro Maxwell Simões, conhecido como Suel. Ele já havia sido preso na última semana, suspeito de fazer campanas e participar da elaboração do crime contra a ex-vereadora.

Conforme a delação de Élcio de Queiroz, que disse ter sido o motorista no dia do crime e também está preso, Suel vinha planejando o assassinato ao lado de Ronnie Lessa, o que incluía campanas em regiões frequentadas pela vereadora. Lessa e ele também teriam feito tentativa frustrada de matar a parlamentar, em 2017, meses antes da morte. Ainda segundo a delação de Queiroz, Suel e Lessa comandavam ainda um esquema de gatonet no morro Jorge Turco e em outras regiões do bairro de Rocha Miranda, Zona Norte do Rio.

Alvo de mandado de prisão no dia 24 de julho, Suel é ex-sargento do Corpo de Bombeiros e já havia sido preso anteriormente, em 2020, mas cumpria prisão domiciliar. Na ocasião, foi acusado de obstruir provas da investigação sobre a morte de Marielle, ao esconder as armas do crime e ajudar em seu descarte.

