Polícia Federal desmente morte de idosa em prisão de golpistas

A Polícia Federal desmentiu na noite da última segunda-feira, 09, a suposta morte de uma idosa, que estaria presa após participar dos atos terroristas no domingo 08. A fake news surgiu em grupos de mensagens e em redes sociais de bolsonaristas, que postaram: “Esta senhora de 77 anos faleceu no campo de concentração da Polícia Federal em Brasília. Segundo informações, ela teve sede e dor no peito”. O boato atribuía a morte à falta de assistência médica. No entanto, pesquisas retroativas de imagem mostram que a imagem da idosa apontada como morta foi retirada de banco de imagens.

Ainda na segunda-feira 9, a deputada federal Bia Kicis (PL) chegou a endossar a mentira na Câmara dos Deputados. Após a tentativa fracassada de golpe, cerca de 1.500 pessoas foram presas. Esses indivíduos foram alocados pela Polícia Federal em diversos pontos de Brasília para que aguardem os procedimentos legais.

A Polícia Federal informa que é falsa a informação de que uma mulher idosa teria morrido na data de hoje (9/1) nas dependências da Academia Nacional de Polícia. — Polícia Federal (@policiafederal) January 10, 2023

Hoje da Tribuna,informei que recebi a notícia do falecimento de uma idosa sob custódia da PF mas que não havia confirmação do fato.Posteriormente anunciei a confirmação pela OAB.O Presidente da OAB/DF me alerta que a confirmação não partiu da OAB. Peço desculpas pelo equívoco. — Bia Kicis (@Biakicis) January 10, 2023