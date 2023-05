Polícia Federal desmantela grupo de tráfico internacional de drogas

Um grupo criminoso investigado por enviar cocaína pura à Europa em navios foi desmantelado pela Polícia Federal (PF) em operação nesta quarta-feira, 24. Dois mergulhadores profissionais foram presos. Eles eram responsáveis por esconder parte da carga dos entorpecentes nos cascos das embarcações.

Cerca de uma tonelada e meia da droga foi apreendida no decorrer das diligências. Na ação, ainda são cumpridos outros mandados de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão de bandidos e bens ligados ao Comando Vermelho, responsável pela trama de comércio intercontinental. Segundo a PF, o grupo contava com o apoio de funcionários contratados do porto, que apresentavam as rotas das embarcações atracadas na bacia do Rio de Janeiro.