Polícia Federal descobre rota comercial de drogas sintéticas no sul

Um grupo que atua na produção e venda internacional de drogas sintéticas foi desmantelado pela Operação Neutrum, deflagrada pela Polícia Federal (PF), na manhã desta terça-feira, 13. As investigações revelam a existência de uma rota comercial entre Santa Catarina e o Uruguai, na qual toneladas de substâncias ilícitas eram distribuídas.

A quadrilha, que não teve o número de envolvidos divulgado, também é acusada de lavagem de dinheiro, por meio do uso de empresas de fachada e de “laranjas”. Cerca de 110 agentes cumprem 57 ordens judiciais nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde se encontram as bases de operação do bando.

Também foi solicitado o bloqueio de 30 contas bancárias no valor de 10 milhões de reais, em decorrência da operação. “Neutrum” é uma referência à região dos Campos Neutrais (RS), local em que foi realizado o flagrante que iniciou a investigação, em junho de 2021.