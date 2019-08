Polícia faz operação contra o tráfico de drogas na Cracolândia

A Polícia Civil realiza uma operação para combater o tráfico de drogas na Cracolândia, no centro da cidade de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 22. São cumpridos 20 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão na região, resultado de cinco meses de investigação realizada pela 6ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise).

A operação, que faz parte do Programa Redenção 2, conta com 566 agentes de segurança, apoio de cerca de 140 viaturas e uma aeronave da Polícia Civil. A operação ocorre entre a Alameda Cleveland e a Rua Helvétia.

A ação é comandada pelo Denarc e conta com apoio do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro), do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) e da Polícia Militar (PM).

(Com Estadão Conteúdo)