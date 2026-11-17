Agentes da Polícia Federal (PF) e da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) encontraram, na manhã desta terça-feira, 17, uma máquina capaz de fabricar fuzis. O equipamento foi encontrado durante uma operação no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, e, para apreendê-lo, foram empregados uma escavadeira e um caminhão-guindaste.

Veja como o maquinário foi erguido:

Segundo a PF, o equipamento é capaz de produzir até três mil fuzis por ano, o equivalente a oito armas por dia. Apesar de não ter sido desenvolvido especialmente para a fabricação de material bélico, ele possibilita a confecção precisa de peças de metal, inclusive as que compõem as armas de fogo. Nas indústrias, o chamado ROMI Discovery 760 é empregado em setores como o automobilístico, o de máquinas e o metalúrgico.

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O equipamento foi descoberto por meio de uma troca de informações de inteligência entre a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da PF e o Serviço Reservado do Bope. Durante a ação, também foram apreendidos um artefato explosivo e uma capa utilizada em coletes balísticos.

A ação é um desdobramento da 2ª fase da Operação Forna, que prendeu em junho Clayton Combe Ribeiro, de 31 anos, suspeito de administrar a produção das armas de fogo, cujo destino final seriam as principais facções do estado.