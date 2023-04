Polícia do Rio cria divisão para conter ataques a escolas

O governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) determinou a instauração de inquérito para investigar quem seriam os responsáveis por áudios sobre supostos ataques que estariam planejados para ocorrer nesta segunda-feira, 10. Para prevenir novos ataques no estado, como o ocorrido há duas semanas na Gávea, foi criada, no último fim de semana, uma divisão – fruto do trabalho conjunto entre a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) e a Subsecretaria de Inteligência – que produzirá informações de inteligência sobre violência e possíveis ameaças à vida nas escolas.

O secretário municipal de Educação Renan Ferreirinha afirma que o órgão está tendo “muito cuidado ao falar sobre o tema”. Para ele, após os ataques, acontece um “efeito contágio”. “A ampla repercussão dos atentados, pela mídia e por redes redes sociais, tem servido como incentivo a novos ataques”, explica, ao destacar que já foi orientado aos diretores dos colégios como devem proceder nessas situações.

Depois do ataque em uma escola em Blumenau na última quarta-feira, onde quatro crianças morreram, Castro solicitou à DRCI para apurar as ameaças de morte a diretores de unidades educacionais, assim como “extermínio de alunos” em diversos colégios. A Polícia Civil apura a existência de jogos virtuais ou qualquer outra outra movimentação na internet que produza conteúdos relacionais a ataques em escolas.

Já a Polícia Militar (PM), responsável pelo monitoramento ostensivo, reforçou o policiamento nas áreas nas quais os áudios apontam supostos alvos. “Cabe informar que a Patrulha Escolar e outros tipos de policiamento seguem intensificando o patrulhamento em áreas de denúncia e os Centros de Operações do Serviço 190 da Corporação seguem alertados quanto às situações de emergência”, informa a Secretaria de Estado de Polícia Militar. Em vídeo publicado nas redes sociais, o Tenente-Coronel Ivan Blaz, porta-voz da PM, diz que hoje “será dia normal nas escolas”.