Polícia do Distrito Federal prende dois suspeitos de esfaquear jornalista

A polícia do Distrito Federal prendeu nesta sexta-feira, 15, dois suspeitos de esfaquear o repórter Gabriel Luiz na noite da última quinta. O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Polícia, no Cruzeiro.

De acordo com a o delegado-chefe adjunto Douglas Fernandes, um deles é menor de idade e o outro tem 19 anos. A polícia trabalha com a hipótese de uma tentativa de roubo, mas ainda não descarta outras razões. A carteira de Gabriel foi localizada no local do crime. O celular estava desaparecido, mas foi encontrado por um morador da região, na manhã desta sexta, e entregue à polícia.

Gabriel Luiz foi esfaqueado cerca de dez vezes no fim da noite de quinta, quando chegava em casa, no Sudoeste, região administrativa do Distrito Federal. Os golpes atingiram regiões como abdômen, braços, pescoço e pernas. Segundo boletim médico, o estado de saúde é grave, porém estável.

O jornalista ainda corre risco de morte por causa das perfurações em órgãos vitais, como pulmão e veias no pescoço e estômago. Após o crime, Gabriel Luiz foi encaminhado ao Hospital de Base do Distrito Federal.

Em nota, a TV Globo se manifestou sobre o caso:

“A Globo lamenta profundamente o ocorrido. Está aguardando as investigações da polícia e prestando toda ajuda ao nosso repórter e aos familiares. A Globo repudia veemente todas as formas de violência e espera que o caso seja esclarecido o mais rapidamente possível.”