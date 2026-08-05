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Brasil

Polícia desmonta fábrica de dinheiro falso em operação contra o CV

Mais de 200 policiais militares participaram de incursão no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio

Por Gustavo Villela 5 ago 2026, 18h17
Cão farejador marrom e preto com coleira branca, deitado sobre notas falsas de 20 e 100 reais, impressora e outros objetos em uma superfície cinza
Cédulas falsas encontradas na fábrica clandestina (Gabriel de Paiva/Agência O Globo)
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Agentes da Polícia Militar descobriram, nesta quarta-feira, 5, uma fábrica de dinheiro falso no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O local foi encontrado durante uma operação para conter a expansão territorial do Comando Vermelho nas comunidades do Parque União e da Nova Holanda.

Na fábrica clandestina, foram encontradas cédulas falsas de 10, 20 e 100 reais. O dinheiro falsificado foi encaminhado para a 21ª DP (Bonsucesso), que vai investigar o esquema.

A operação mobilizou cerca de 200 policiais militares, dois veículos blindados, duas aeronaves, dois drones, dois caminhões e uma retroescavadeira, além de ambulâncias, motos e viaturas.

Também foram realizadas operações no Juramento, na Zona Norte, em Vila Kennedy, na Zona Oeste, e em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio.

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No Juramento, policiais do 41º BPM prenderam dois criminosos em flagrante e apreenderam um fuzil, dois rádios de comunicação, um carregador e entorpecentes.

Na Vila Kennedy, agentes do 14º BPM prenderam dois suspeitos e apreenderam um fuzil, um detector de drones e drogas.

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Complexo da Maré
Crime Organizado
Polícia Militar
Rio de Janeiro
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