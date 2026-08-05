Polícia desmonta fábrica de dinheiro falso em operação contra o CV

Agentes da Polícia Militar descobriram, nesta quarta-feira, 5, uma fábrica de dinheiro falso no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O local foi encontrado durante uma operação para conter a expansão territorial do Comando Vermelho nas comunidades do Parque União e da Nova Holanda.

Na fábrica clandestina, foram encontradas cédulas falsas de 10, 20 e 100 reais. O dinheiro falsificado foi encaminhado para a 21ª DP (Bonsucesso), que vai investigar o esquema.

A operação mobilizou cerca de 200 policiais militares, dois veículos blindados, duas aeronaves, dois drones, dois caminhões e uma retroescavadeira, além de ambulâncias, motos e viaturas.

Também foram realizadas operações no Juramento, na Zona Norte, em Vila Kennedy, na Zona Oeste, e em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio.

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No Juramento, policiais do 41º BPM prenderam dois criminosos em flagrante e apreenderam um fuzil, dois rádios de comunicação, um carregador e entorpecentes.

Na Vila Kennedy, agentes do 14º BPM prenderam dois suspeitos e apreenderam um fuzil, um detector de drones e drogas.