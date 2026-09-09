Polícia desmonta fábrica clandestina de anabolizantes em São Gonçalo

Uma fábrica clandestina de anabolizantes que operava em um imóvel residencial em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, foi descoberta e desmantelada pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira, 9. Um homem e uma mulher foram presos em flagrante.

O endereço possuía uma grande quantidade de compostos químicos, como stanozolol, enantato e trembolona. O primeiro é um anabolizante derivado da testosterona, associado a lesões no fígado e ao aumento do risco cardiovascular.

Também foi encontrado um bloco de notas com instruções que descrevem o processo de fabricação dos compostos. As anotações detalham a porcentagem de cada ingrediente e trazem orientações como “temperatura máxima: 90º”.

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Os fabricantes clandestinos utilizavam rótulos falsificados para embalar os produtos. No local também foram encontradas balanças de precisão, frascos de vidro, materiais de papelaria e um equipamento chamado autoclave, que utiliza vapor a alta temperatura para esterilizar materiais.

Segundo a Polícia Civil, a investigação aponta que o material era destinado à venda fora do estado. “O material era vendido sem supervisão e fora dos padrões exigidos”, afirmou a corporação em nota.

O médico Eduardo Micmacher, coordenador de endocrinologia no Hospita Glória D’Or e professor na faculdade INOMED, explica o risco que a substância fabricada sem regulamentação representa aos usuários.

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“Se o paciente usa esteróides anabolizantes de laboratórios clandestinos, além dos efeitos adversos conhecidos (aumento do risco de infarto, hepatotoxicidade, acne e hirsutismo em mulheres, infertilidade masculina), podem ser esperados outros relacionados à própria maneira de elaboração dessas substâncias, com possíveis erros na manipulação e elaboração dos fármacos, higiene e contaminação, e controle de dose”, explica o Doutor.

A operação foi deflagrada pela Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) com apoio da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-Cap).

A Polícia Civil informou que os presos foram autuados em flagrante e que os materiais apreendidos foram encaminhados à perícia.