Polícia desmantela quadrilha acusada de roubar R$6 milhões de idosos

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou uma operação na manhã desta terça-feira, 06, contra uma organização criminosa acusada de realizar diversos estelionatos, com foco principalmente em idosos, que chegou a lesar cerca de 100 pessoas, causando prejuízo de cerca de seis milhões de reais. Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 28 mandados de busca e apreensão em endereços da Região Metropolitana do estado. As investigações começaram há seis meses e, até o presente momento, onze pessoas foram presas.

Os suspeitos ligavam para as vítimas e diziam que elas tinham valores residuais a receber do INSS. Interessadas em obter o dinheiro, os idosos iam a um escritório da quadrilha, em São Gonçalo, e passavam dados pessoais que os golpistas utilizavam para contrair empréstimos consignados. Os golpistas já estavam na mira da polícia, mas conseguiram fugir em tentativas anteriores de prisão. Imagens de câmeras de segurança obtidas pelos agentes mostram diversos integrantes do bando fugindo do edifício quando policiais chegavam para cumprir as ordens judiciais.