Polícia de SP apura disparos feitos contra dois prédios durante panelaço

A Polícia Civil de São Paulo apura disparos feitos com armas de pressão, como as utilizadas na prática de airsoft, contra dois prédios em Perdizes, bairro nobre da zona oeste da capital paulista, durante um panelaço contra o presidente Jair Bolsonaro, na noite do dia 31 de março. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública, os disparos atingiram edifícios nas ruas Wanderley e Iperoig. “Foram solicitados exames periciais, que estão em elaboração, para determinar a origem e trajetória dos disparos”, afirma a pasta por meio de nota. O caso está sendo investigado pelo 23º Distrito Policial.

Em um comunicado disponibilizado aos moradores do Edifício Amélia, que fica na rua Iperoig, o síndico do prédio, Paulo Alves de Lima, afirma que o disparo “quebrou o vidro” e “danificou o teto” de um dos apartamentos. “Na noite do último dia 31 de março, por volta das 20h20, durante mais uma das tantas manifestações cívico-populares denominadas pela imprensa brasileira como ‘panelaço’, um tiro foi desferido contra uma das unidades de nosso condomínio. O projétil, não sei dizer exatamente o tipo ou de que arma partiu (cabe a polícia fazer essas deduções), quebrou o vidro do apartamento e danificou o teto”, afirma.