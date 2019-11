Polícia cumpre 35 mandados de prisão em operação contra milícia no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou uma operação na manhã desta quinta-feira, 28, para prender um grupo de milicianos que atuam na Baixada Fluminense. A quadrilha é suspeita de ter praticado dezenas de homicídios. Cerca de 300 policiais cumprem 35 mandados de prisão preventiva contra suspeitos de integrar o grupo e 93 mandados de busca e apreensão.

Além de assassinatos, o grupo de milicianos também é suspeito de ocultação de cadáveres em cemitérios clandestinos. A milícia da Baixada Fluminense também é conhecida pela exploração de serviços como “TV a cabo clandestina, venda de cigarros e exploração de transporte alternativo, como o serviço de mototáxi”, informou a polícia em nota oficial.

Os mandados de prisão estão sendo cumpridos em Belford Roxo, em Nova Iguaçu, em Duque de Caxias, em São Pedro da Aldeia e no município do Rio de Janeiro, capital do estado.