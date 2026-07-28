Polícia Civil resgata vítima torturada por ‘tribunal do tráfico’ a mando de liderança do CV

A Polícia Civil resgatou nesta segunda-feira, 27, uma vítima que era torturada pelo “tribunal do tráfico” em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Trabalhos de inteligência da 60ª DP (Campos Elíseos) apontaram que um homem estava sendo submetido a uma violenta sessão de tortura após ter morte decretada pelo traficate Joab Da Conceição Silva, liderança do Comando Vermelho (CV) em comunidades da região.

Os criminosos fugiram assim que notaram a aproximação policial, mas um adolescente envolvido no crime foi apreendido. A vítima foi resgatada com vida. No local, os agentes encontraram uma garrafa com gasolina que seria usada para incendiar o homem vivo.

Uma “grande quantidade” de drogas embaladas para venda também foi apreendida, informou a corporação sem dar detalhes sobre quais seriam os entorpecentes. Investigações para localizar os foragidos estão em andamento.