Polícia Civil prende três pessoas por cambismo no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nesta segunda (23), três integrantes de uma quadrilha de cambistas que atuava em em jogos de futebol, shows e grandes eventos. Segundo o delegado Roberto Ramos da Silva Santos, titular da 20ª Delegacia de Polícia (Vila Isabel), a investigação foi iniciada em março e 17 mandados de prisão foram emitidos.

“São cambistas rotineiramente levados à delegacia e que acabavam soltos por se tratar de um crime de baixo potencial ofensivo. No momento em que detectamos uma associação criminosa, pedimos a prisão deles”, informou. A quadrilha é especializada em comprar ingressos com cartões clonados e revende-los por valores abaixo do preço. Os criminosos chegaram a levar idosos, que têm direito à gratuidade, de carro até as bilheterias para obter os convites.

Eles vão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato e cambismo.