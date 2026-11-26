A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu 423 foragidos da Justiça por crimes patrimoniais na terceira fase da Operação Espoliador, deflagrada na quarta-feria 26. A ofensiva abrangeu todo o estado e mobilizou agentes das delegacias vinculadas aos Departamentos-Gerais de Polícia da Capital (DGPC), da Baixada (DGPB), do Interior (DGPI), Especializada (DGPE) e de Homicídios e Proteção à Pessoa (DGHPP).

Ao todo, foram apreendidos 14 armas de fogo, incluindo um fuzil, 155 celulares, 29 veículos, drogas e dinheiro em espécie. A ação desta quarta teve como objetivo “atingir toda a cadeia econômica que movimenta esses crimes, desde os líderes das quadrilhas até os receptadores e comerciantes envolvidos na circulação de bens de origem ilícita”, de acordo com a corporação.

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Os mandados de prisão foram decorrentes de inquéritos policiais, que revelaram a atuação de criminosos de alta periculosidade e uma grande influência do tráfico de droga em roubos no estado. Em paralelo, os agentes conduzem ações de fiscalização e repressão à receptação, à comercialização de produtos ilícitos, veículos e celulares.

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Na primeira etapa, em março de 2025, 610 pessoas foram presas no mesmo dia. O número subiu para 643 na segunda fase, realizada em fevereiro deste ano. Segundo a Polícia Civil, a ação desta quarta tem como objetivo “atingir toda a cadeia econômica que movimenta esses crimes, desde os líderes das quadrilhas até os receptadores e comerciantes envolvidos na circulação de bens de origem ilícita”.