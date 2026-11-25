A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou nesta quarta-feira, 25, uma megaoperação contra foragidos da Justiça por crimes patrimoniais. Até a última atualização desta reportagem, 112 haviam sido presos. A ofensiva ocorre em todo o estado e mobiliza agentes das delegacias vinculadas aos Departamentos-Gerais de Polícia da Capital (DGPC), da Baixada (DGPB), do Interior (DGPI), Especializada (DGPE) e de Homicídios e Proteção à Pessoa (DGHPP).

Os mandados de prisão são decorrentes de inquéritos policiais, que revelaram que grande parte dos roubos é impulsionada pelo tráfico de drogas. Em paralelo, os agentes conduzem ações de fiscalização e repressão à receptação, à comercialização de produtos ilícitos, veículos e celulares.

Trata-se da terceira fase da Operação Espoliador. Na primeira etapa, em março de 2025, 610 pessoas foram presas no mesmo dia. O número subiu para 643 na segunda fase, realizada em fevereiro deste ano. Segundo a Polícia Civil, a ação desta quarta tem como objetivo “atingir toda a cadeia econômica que movimenta esses crimes, desde os líderes das quadrilhas até os receptadores e comerciantes envolvidos na circulação de bens de origem ilícita”.