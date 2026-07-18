Polícia Civil investiga morte de jovem encontrado na região do Parque Augusta, em São Paulo

A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 28 anos encontrado na manhã deste sábado, 18, na Rua Caio Prado, na região central de São Paulo, nas proximidades do Parque Augusta. O caso foi registrado como morte suspeita e ainda não há informações sobre as circunstâncias que levaram ao óbito.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), guardas civis metropolitanos foram acionados para atender a uma ocorrência envolvendo uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ao chegarem ao local, encontraram a vítima já sem sinais vitais.

Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada, assim como o Instituto Médico Legal (IML), responsável pelos exames que deverão auxiliar na identificação da causa da morte. “O caso foi registrado como morte suspeita no 78º Distrito Policial (Jardins). Diligências estão em andamento visando o esclarecimento dos fatos”, informou a corporação.

A identidade da vítima não foi divulgada oficialmente. As investigações buscam esclarecer a dinâmica da ocorrência e verificar se há indícios de crime ou de outras circunstâncias relacionadas à morte. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil, que aguarda o resultado dos laudos periciais para dar andamento às investigações.