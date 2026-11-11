Polícia Civil investiga morte com spray de pimenta após abordagem da PM em Minas Gerais

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga a morte de Maurício Pereira dos Santos, de 26 anos, ocorrida na sexta-feira (6), no município de Corinto, na região Central do estado. O homem morreu após uma abordagem da Polícia Militar (PM).

A Polícia Civil informou a VEJA que está ouvindo testemunhas que estavam no momento em que Maurício foi trancado no porta-malas da viatura algemado, até o momento em que o spray de pimenta foi utilizado pelo agente. A corporação também informou que aguarda a conclusão dos laudos periciais.

O caso ganhou repercussão após a divulgação de imagens gravadas por moradores. Nos vídeos, um policial aparece utilizando spray de pimenta dentro do porta-malas da viatura onde Maurício estava detido. Em seguida, o compartimento é fechado, enquanto é possível ouvir o homem gritando por “socorro”. Segundo informações divulgadas pela policia, Maurício foi levado a uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu.

Versões sobre a ocorrência

A versão da Polícia Militar é de que a viatura foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Segundo a corporação, Maurício estaria armado com um machado e uma faca e ameaçando a companheira e o filho, de cinco meses. Familiares e a defesa de Maurício afirmam que ele enfrentava um episódio de surto psicótico. Eles também denunciam agressões físicas durante a abordagem e possível omissão de socorro após a aplicação do spray de pimenta no compartimento fechado.

Continua após a publicidade