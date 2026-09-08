Polícia Civil intercepta venda de ingressos por cambistas nos arredores do Rock in Rio

Uma ação da Polícia Civil interceptou nesta segunda-feira, 7, a venda de ingressos de cortesia nos arredores do Rock in Rio, festival que ocorre na Cidade do Rock, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Os agentes utilizaram drones para localizar os cambistas, que foram conduzidos e ouvidos em uma unidade policial.

As entradas de cortesia são distribuídas gratuitamente e, portanto, não poderiam ser comercializadas. O regulamento do festival proíbe expressamente a revenda de qualquer ingresso “sem o consentimento expresso e por escrito dos promotores do festival”.

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A ação foi realizada pela Coordenadoria de Operações com Aeronaves Não Tripuladas (COANT) — unidade da corporação especializada no emprego de drones. As aeronaves foram utilizadas para monitorar a região do Parque Olímpico, onde é montada a Cidade do Rock.

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O Rock in Rio conta com ao menos três acessos, que formam um triângulo nas extremidades do espaço de 385 mil metros quadrados. Segundo a Polícia Civil, 1.740 agentes foram mobilizados para o evento, dos quais 725 atuam diretamente no local.