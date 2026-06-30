Polícia Civil faz operação contra esquema de lavagem de dinheiro do tráfico na Vila Vintém

Policiais civis da 34ª DP (Bangu) realizaram nesta terça-feira, 30, uma operação contra o braço financeiro da facção Amigos dos Amigos (ADA), que atua na comunidade da Vila Vintém, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, o grupo movimentava cerca de R$ 500 mil por semana através de um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico de drogas. Até o momento, três pessoas foram presas.

A ação é realizada com o apoio de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) e do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE). São cumpridos mandados de busca e apreensão em Bangu e Realengo, também na Zona Oeste do Rio. As diligências apontaram para a existência de uma engrenagem estruturada para converter em dinheiro em espécie valores obtidos com a venda de drogas na região. A compra era efetuada via Pix e cartões de crédito e débito.

+ Operação Anáfora: PF mira esquema de lavagem de dinheiro de recursos desviados da Saúde

“Segundo a apuração, os valores eram inicialmente transferidos para contas bancárias de terceiros, utilizados como laranjas no esquema. Em seguida, cartões vinculados a essas contas eram repassados a outros integrantes da organização, responsáveis por sacar os valores em espécie”, afirmou a Polícia Civil em nota, “Após esse processo, o dinheiro retornava à facção já desvinculado de sua origem ilícita, abastecendo novamente a estrutura financeira do tráfico”.

Continua após a publicidade

O esquema contava com ao menos 14 integrantes, que movimentavam cerca de R$ 5 mil por dia, mostraram as investigações. A Justiça também determinou o bloqueio das contas bancárias utilizadas no esquema, com o objetivo de interromper o fluxo financeiro da organização criminosa. A operação, segundo a Polícia Civil, tem como objetivo enfraquecer a estrutura financeira da facção, interromper a circulação de recursos ilícitos e reunir novos elementos para o avanço das investigações.