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Brasil

Polícia Civil apreende R$ 2 milhões em canetas emagrecedoras clandestinas no Rio de Janeiro

Um homem foi preso em flagrante por participar de um esquema interestadual de distribuição clandestina de medicamentos para emagrecimento

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 08h56
canetas-emagrecedoras
Canetas emagrecedoras. (Foto: Freepik/Reprodução)
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Polícia Civil apreende R$ 2 milhões em canetas emagrecedoras clandestinas no Rio de Janeiro Priorize VEJA no Google

A Polícia Civil apreendeu cerca de R$ 2 milhões em canetas emagrecedoras no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, na última sexta-feira, 16. Um homem, que não teve a identidade divulgada, também foi preso em flagrante por participar de um esquema interestadual de distribuição clandestina de medicamentos para emagrecimento.

As investigações, que contaram com apoio do setor de inteligência dos Correios, apontaram que o homem comercializava e enviava as canetas para diferentes cidades do país, sem autorização dos órgãos competentes. Ele passou a ser monitorado por equipes de delegacia e foi abordado ao sair de uma agência dos Correios. Pouco antes, ele havia realizado a postagem de várias encomendas.

Em seguida, os policias também realizaram buscas em uma sala comercial no Recreio que funcionava como central de armazenamento e distribuição dos medicamentos. No local, foram encontrados “diversos produtos emagrecedores, materiais de embalagem, etiquetas e equipamentos utilizados na preparação das encomendas”. O material foi apreendido e encaminhado à pericia. O homem responderá por crime contra a saúde pública.

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