Polícia Científica e Cruz Vermelha se unem para identificar 300 ossadas humanas em São Paulo

A Polícia Técnico-Científica de São Paulo firmou um acordo de cooperação com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) para ampliar o trabalho de identificação de 300 ossadas humanas que estão sob a responsabilidade do Instituto Médico Legal (IML). O acordo, fechado na última quinta-feira, 5, prevê reforçar as análises genéticas e responder à procura de familiares que estão há mais de 30 dias realizando buscas por desaparecidos.

Com duração inicial de doze meses, o acordo prevê que a Cruz Vermelha contrate profissionais especializados para auxiliar os peritos no processamento das amostras ósseas. A quantidade de materiais analisados poderá aumentar, a depender da capacidade operacional das equipes envolvidas.

O trabalho será realizado por dois núcleos da Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC). O setor de Antropologia é responsável pelo estudo das ossadas, enquanto o de Biologia e Bioquímica realiza as análises de materiais biológicos e a obtenção dos perfis genéticos.

Segundo a perita criminal Maria Paula Valadares, em nota divulgada pela Secretaria da Segurança Pública de SP, a cooperação permitirá ampliar a capacidade de processamento das amostras e avançar nas análises de DNA. Os perfis obtidos serão comparados com os de familiares de pessoas desaparecidas, armazenados em bancos de dados genéticos. A correspondência entre eles pode ajudar a estabelecer a identidade dos restos mortais.

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Para Fernando Fornaris, coordenador de Proteção da Delegação do CICV para Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, a iniciativa também busca preservar a dignidade das pessoas falecidas e de seus familiares. “Uma pessoa não identificada é uma possível pessoa desaparecida para alguém”, afirmou.

Como familiares podem contribuir

A participação de familiares é fundamental para o processo de identificação. Pessoas que tenham parentes desaparecidos há mais de 30 dias podem agendar a coleta de material genético pelo site do Instituto Médico Legal (IML).

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As amostras fornecidas são incluídas no banco de perfis genéticos utilizado nas buscas. A comparação com o material encontrado nas ossadas pode permitir a identificação de vínculos biológicos e ajudar a resolver casos de desaparecimento.