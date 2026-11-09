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Polícia Científica e Cruz Vermelha se unem para identificar 300 ossadas humanas em São Paulo

Acordo prevê contratação de profissionais especializados para reforçar as análises de DNA de restos mortais sob responsabilidade do IML

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 13h57
Manifestação em frente à Catedral da Sé de familiares e amigos em busca de desaparecidos em São Paulo
Manifestação em frente à Catedral da Sé de familiares e amigos em busca de desaparecidos em São Paulo (Paulo Pinto/Agência Brasil)
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Polícia Científica e Cruz Vermelha se unem para identificar 300 ossadas humanas em São Paulo Priorize VEJA no Google

A Polícia Técnico-Científica de São Paulo firmou um acordo de cooperação com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) para ampliar o trabalho de identificação de 300 ossadas humanas que estão sob a responsabilidade do Instituto Médico Legal (IML). O acordo, fechado na última quinta-feira, 5, prevê reforçar as análises genéticas e responder à procura de familiares que estão há mais de 30 dias realizando buscas por desaparecidos.

Com duração inicial de doze meses, o acordo prevê que a Cruz Vermelha contrate profissionais especializados para auxiliar os peritos no processamento das amostras ósseas. A quantidade de materiais analisados poderá aumentar, a depender da capacidade operacional das equipes envolvidas.

O trabalho será realizado por dois núcleos da Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC). O setor de Antropologia é responsável pelo estudo das ossadas, enquanto o de Biologia e Bioquímica realiza as análises de materiais biológicos e a obtenção dos perfis genéticos.

Segundo a perita criminal Maria Paula Valadares, em nota divulgada pela Secretaria da Segurança Pública de SP, a cooperação permitirá ampliar a capacidade de processamento das amostras e avançar nas análises de DNA. Os perfis obtidos serão comparados com os de familiares de pessoas desaparecidas, armazenados em bancos de dados genéticos. A correspondência entre eles pode ajudar a estabelecer a identidade dos restos mortais.

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Para Fernando Fornaris, coordenador de Proteção da Delegação do CICV para Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, a iniciativa também busca preservar a dignidade das pessoas falecidas e de seus familiares. “Uma pessoa não identificada é uma possível pessoa desaparecida para alguém”, afirmou.

Como familiares podem contribuir

A participação de familiares é fundamental para o processo de identificação. Pessoas que tenham parentes desaparecidos há mais de 30 dias podem agendar a coleta de material genético pelo site do Instituto Médico Legal (IML).

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As amostras fornecidas são incluídas no banco de perfis genéticos utilizado nas buscas. A comparação com o material encontrado nas ossadas pode permitir a identificação de vínculos biológicos e ajudar a resolver casos de desaparecimento.

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